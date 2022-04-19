В рейтингах украинская армия давно заслужила быть выше российской — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о том, какова цена промедления западных партнеров по поставкам в Украину оружия.
Тезисы из обращения главы государства Вікна публикуют ниже:
— Это их моральная обязанность (партнеров) помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев, – подчеркнул Зеленский.
Каждый день промедления с оружием дает оккупантам возможность убить больше украинцев.
Каждый день промедления с оружием дает оккупантам возможность убить больше украинцев.
Полное видеообращение Зеленского 19 апреля смотри в видео.
Напомним, 19 апреля российские военные сбросили сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе. В Азове говорят о том, что много людей остаются под завалами, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.