Дрожали дома! Россия сбросила сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе

Во вторник, 19 апреля, российские военные сбросили сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе. Заведение находилось в районе Азовстали. Об этом сообщил народный депутат и промышленник Сергей Тарута у себя на Facebook.

Очевидцы сообщали о мощном взрыве, который был слышен в 100 километрах от города.

Информацию о мощном взрыве в районе больницы 24 каналу подтвердили защитники города – бойцы полка Азов.

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Что известно о пострадавших

Сергей Тарута сообщал, что в уцелевшей части больницы находились раненые защитники города. Там же прятались мариупольцы с детьми.

– По моей информации, под завалами около 300 человек – среди них дети, – написал он.

Впрочем, впоследствии советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию о том, что в здании прятались мирные жители.

– Мариуполь, в частности зона Азовстали, под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб.

Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не прячется, особенно в разрушенном до этого здании больницы.

Что говорит местная власть

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что взрыв произошел, но пока информации о массовых жертвах атаки нет.

Взрыв был, но факт массового поражения местного населения, военных пока не подтвержден.

– Если будет подтверждение, куда попал (снаряд — ред.), я непременно сообщу соответствующим образом, – пообещал Кириленко.

Что говорят в Азове

Мариупольский завод Азовсталь “практически полностью разбомблен и уничтожен”. Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь в комментарии Радио Свобода.

По его словам, россияне действительно сбрасывают на завод сверхмощные бомбы, а под завалами находится “очень много людей”.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мариуполь нуждается в деблокаде. Читай подробнее о том, что такое деблокада Мариуполя и готовы ли к ней украинские военные.