Ожесточенные бои на востоке Украины и масштабные потери России в войне: ситуация на фронте 20 апреля

Российские орки не прекращают попыток захватить нашу страну, однако Вооруженные силы Украины сдерживают нашествие и мужественно защищают родную землю.

Генеральный штаб ВСУ поделился потерями врага и рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро 20 апреля.

Потери России в войне с Украиной

В Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки ВСУ отбили десять атак российских оккупантов и уничтожили:

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12 танков;

28 единиц бронированной техники;

2 единицы автомобильной техники;

1 артиллерийскую систему.

Группировка Воздушных сил ВСУ поразила девять воздушных целей:

1 самолет;

1 вертолет;

6 БПЛА разных типов;

1 крылатую ракету.

Ситуация на фронте по направлениям

На Донецком и Таврийском направлениях продолжаются бои в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг перегруппируется для дальнейшего наступления на Лиман.

Противник пытается наступать с целью продвижения вглубь Попасной, ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, продолжает штурм завода Азовсталь.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, обстреливает позиции наших войск, ведет боевые действия в районе Александровки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о том, какая цена промедления западных партнеров по предоставлению Украине оружия. Смотри новое обращение Зеленского от 19 апреля.