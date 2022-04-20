Украина

Ожесточенные бои на востоке Украины и масштабные потери России в войне: ситуация на фронте 20 апреля

Елена Яковлева, редактор сайта 20 апреля 2022, 13:30
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