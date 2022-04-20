Ожесточенные бои на востоке Украины и масштабные потери России в войне: ситуация на фронте 20 апреля

Российские орки не прекращают попыток захватить нашу страну, однако Вооруженные силы Украины сдерживают нашествие и мужественно защищают родную землю.
Генеральный штаб ВСУ поделился потерями врага и рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро 20 апреля.
В Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки ВСУ отбили десять атак российских оккупантов и уничтожили:
Группировка Воздушных сил ВСУ поразила девять воздушных целей:
На Донецком и Таврийском направлениях продолжаются бои в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг перегруппируется для дальнейшего наступления на Лиман.
Противник пытается наступать с целью продвижения вглубь Попасной, ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, продолжает штурм завода Азовсталь.
На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.
На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых рубежей, обстреливает позиции наших войск, ведет боевые действия в районе Александровки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о том, какая цена промедления западных партнеров по предоставлению Украине оружия. Смотри новое обращение Зеленского от 19 апреля.