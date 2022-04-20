Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації

Селище Макарів, що на Київщині, поступово повертається до життя після часткової окупації росіянами.

У місцевій поліклініці дивом вціліли навіть пробірки. В центрі селища розгорнувся невеликий ярмарок. З початку війни — вперше. До Макарова вже повернулись кілька тисяч людей, хоча місцева влада просить зачекати.

Залишки снарядів та метрові ями можна знайти майже у кожному дворі. Від рук росіян загинули близько 130 жителів Макарова.

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Голова Макарівської ОТГ Вадим Токар прокоментував ситуацію так:

У нас є підтверджені факти катування, коли людей ставили на коліна, розстрілювали із зав’язаними руками, факти зґвалтування. Їх менше, але вони є. Біля розстріляних машин ми знайшли багато тіл дітей.

Голова вдячний всім, хто не опускає рук та готовий відновлювати своє селище. Місцеві згуртувались та допомагають один одному. Більше про ситуацію в Макарові дізнайся з сюжету Вікон.

Раніше ми розповідали, як Стоянка оговтується після нападу росіян.