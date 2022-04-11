Накривали градами та крилатими ракетами. Як Стоянка оговтується після нападу

Російські окупанти розстрілювали будинки з танків, накривали градами та крилатими ракетами Білогородську ОТГ.

Майже всі мешканці громади встигли покинути населені пункти до вторгнення окупантів. Проте від обстрілів у районі все ж загинуло 4 людини.

Тепер жителі Білогородської громади намагаються оговтатись від звірського нападу та вже звертаються до сільради стосовно відшкодування збитків, яких завдали російські окупанти.

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Загалом на території ОТГ пошкоджено понад сотню будинків.

Аби зупинити рух ворожої техніки біля Стоянки – підірвали міст. Нині там будують тимчасову переправу.

Стоянку вже перевірили піротехніки й в селі теж почало відновлюватися життя. Комунальники вже відновили електро- і частково газопостачання. Триває прибирання найбільш розбомблених територій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 70-річної українки Олени, яку з родиною розлучила війна. Вони думали, що більше не побачать один одного, але через місяць розлуки нарешті обіймаються.