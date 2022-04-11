Накривали градами та крилатими ракетами. Як Стоянка оговтується після нападу

Російські окупанти розстрілювали будинки з танків, накривали градами та крилатими ракетами Білогородську ОТГ.
Майже всі мешканці громади встигли покинути населені пункти до вторгнення окупантів. Проте від обстрілів у районі все ж загинуло 4 людини.
Тепер жителі Білогородської громади намагаються оговтатись від звірського нападу та вже звертаються до сільради стосовно відшкодування збитків, яких завдали російські окупанти.
Загалом на території ОТГ пошкоджено понад сотню будинків.
Аби зупинити рух ворожої техніки біля Стоянки – підірвали міст. Нині там будують тимчасову переправу.
Стоянку вже перевірили піротехніки й в селі теж почало відновлюватися життя. Комунальники вже відновили електро- і частково газопостачання. Триває прибирання найбільш розбомблених територій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 70-річної українки Олени, яку з родиною розлучила війна. Вони думали, що більше не побачать один одного, але через місяць розлуки нарешті обіймаються.