Накрывали градами и крылатыми ракетами. Как Стоянка приходит в себя после нападения

Российские оккупанты расстреливали дома из танков, накрывали градами и крылатыми ракетами Белогородской ОТГ.

Почти все жители общины успели покинуть населенные пункты до вторжения оккупантов. Однако от обстрелов в районе все же погибли 4 человека.

Теперь жители Белогородской общины пытаются оправиться от зверского нападения и уже обращаются в сельсовет по поводу возмещения ущерба, нанесенного российскими оккупантами.

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В общей сложности на территории ОТГ повреждено более сотни домов.

Чтобы остановить движение вражеской техники возле Стоянки – взорвали мост. Сейчас там строят временную переправу.

Стоянку уже проверили пиротехники, и в деревне тоже начала восстанавливаться жизнь. Коммунальщики уже восстановили электро- и частично газоснабжение. Продолжается уборка наиболее разбомбленных территорий.

Напомним, раньше мы рассказывали историю 70-летней украинки Елены, которую с семьей разлучила война. Они думали, что больше не увидят друг друга, но через месяц разлуки наконец-то обнимаются.