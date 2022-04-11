Рассказы

Их разлучила война, и они думали, что больше не увидят друг друга. История 70-летней украинки Елены

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 11 апреля 2022, 22:00
Вони думали, що не побачать один одного. Історія 70-річної жінки, яку війна розлучила з рідними

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Центр занятости, интернет и мессенджеры. Где найти работу во время войны
хімічна атака
“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Рекомендації людям, чиї близькі зараз стоять на захисті України
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