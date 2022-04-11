Их разлучила война, и они думали, что больше не увидят друг друга. История 70-летней украинки Елены

Война пришла в наш дом и разлучила многих украинцев с самыми близкими людьми.

Возле дома Елены в Волновахе разорвался снаряд. Ей 70 лет, раненая, без документов и телефона она оказалась аж во Львове.

Её дети в это время бежали из Мариуполя и хотя не имели связи с мамой, верили — она жива. Теперь они в сотне километров от дома, через месяц разлуки наконец-то обнимаются в коридоре больницы.

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Я каждый день молилась за нее, — говорит невестка.

— Даже и не надеялась, что может такое случиться, что я найду своих родных, — говорит Елена.

Она вспоминает тот момент. Сначала было тихо, а потом посыпалось стекло.

Я не успела спрятаться за стену. Потеряла сознание.

Врач-травматолог Юрий Волчко говорит, что осколок какого-то снаряда попал Елене в плечо и, повредив кость, вышел насквозь в участке лопатки.

Раненую женщину нашли военные и отправили в больницу, сначала в Попасную, а затем — в Днепр, только потом — во Львов.

В это же время российские оккупанты бомбили Волноваху и Мариуполь, Елена не имела связи с родными, поэтому не знала, живы ли они.

Однако ее дети и внуки нашли убежище во Львове и не оставляли надежду найти бабушку.

Поиски продолжались три недели и позже, когда сообщение об исчезнувшей женщине в Facebook разместили волонтеры, телефон Елены, который ей подарили неравнодушные, зазвонил.

Рука Елены зажила, поэтому родные забирают ее домой и будут жить все вместе.

Многие вынуждены покинуть свои дома. Матери пытаются спасти детей и уезжают в безопасное место. Раньше мы рассказывали историю Елены Юрчук, которая с трехмесячным ребенком на руках убегала из Бучи, а затем из Бородянки.