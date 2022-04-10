Она убегала с трехмесячным ребенком на руках из Бучи, а потом из Бородянки — откровенная история украинки

Откровенный и болезненный разговор с 26-летней украинкой Алёной Юрчук, которая с трехмесячным ребенком спасалась от российских войск из Бучи, а затем — и из Бородянки. Одна большая история общего ужаса, страха, любви и силы каждого из нас.
Утро 24 числа началось в 5 часов. В Буче. Где в своей квартире, на своей кровати мирно спала я и мой трёхмесячный сын. Мне позвонил муж, который был на службе в наряде (он военный). Уже сам факт такого раннего звонка говорил, что случилось.
Конечно, накануне мы, как и все украинцы, говорили о запасном плане, что делать, если начнется война. Планировали на выходных собрать вещи первой необходимости в машину, подготовить аптечку и т.д. Не успели…
Я взяла трубку и услышала: “Ален, я, вероятно, не приеду домой. Собирай понемногу вещи и поезжай к маме, началось.”
Я взяла трубку и услышала: “Ален, я, вероятно, не приеду домой. Собирай понемногу вещи и поезжай к маме, началось.”
После этого звонка я сразу начала панически читать новости. И тогда впервые услышала взрывы (начали бомбить Гостомельский аэродром), а за окном очень громко пели птички. Я выглянула во двор, парковка уже была полупустой, люди собирали вещи и массово ехали из квартала.
Мне позвонила кума и сказала, что могут забрать нас с сыном машиной из Бучи в Бородянку.
Я набрала бабушку, которая тоже жила в Буче. Попросила ее собрать все необходимое и идти ко мне, чтобы вместе уехать. Тогда мы думали, что у мамы в Бородянке будет безопаснее…
Сложила все вещи для малыша в походный рюкзак, взяла лишь несколько сменных кофточек и одни штаны (в них, я собственно, хожу до сих пор). Забрала документы и все деньги, которые мы откладывали с мужем.
Помню, что накануне сварила вкусный компот. Мне было так жаль его выливать, что я поставила его в холодильник с мыслями о том, что скоро вернусь и мы его выпьем. Но это скоро до сих пор не наступило…
Насколько мне известно, в моей квартире на 8 этаже поселились рашистские снайперы, потому что окна открывали полный доступ к варшавской трассе. Наверное, они и выпили мой компот.. жаль, если он их не отравил.
Насколько мне известно, в моей квартире на 8 этаже поселились рашистские снайперы, потому что окна открывали полный доступ к варшавской трассе. Наверное, они и выпили мой компот.. жаль, если он их не отравил.
По дороге мы видели настоящий апокалипсис у заправок, чтобы получить несколько литров бензина, нужно было стоять часами в очереди. Вся варшавская трасса от Бучи до Бородянки была переполнена машинами.
На второй день по приезду в Бородянку я впервые услышала звуки стрельбы возле своего городка. Россия начала наступать со всех сторон. Я только успевала читать новости о городах, где появлялись эти сволочи. Мы с коллегами начали информационную войну, и так я немного себя отвлекала.
На третий день взрывы становились сильнее, ближе, мощнее. Было очень страшно, особенно за ребенка. Перестали работать магазины и аптеки.
Нам посчастливилось жить далеко от центра Бородянки, нас с ней разделяла железная дорога. А наш дом был на самом краю улицы, у поля. Только прятаться в том доме было негде, а в ближайшее бомбоубежище мы должны были идти минут 20.
Бабушка вспомнила о старом доме и погребе, который там есть. Довольно долго был свет, и мы могли отапливать погреб конвектором, включать там лампы и заряжать телефоны.
Имели в запасе много картофеля, круп, закруток и воду из колодца.
Только нам не посчастливилось жить в Бородянке. Оказаться окруженными врагами, двигавшимися километровыми колоннами из Беларуси.
Только нам не посчастливилось жить в Бородянке. Оказаться окруженными врагами, двигавшимися километровыми колоннами из Беларуси.
На четвертый день я уже не могла спокойно находиться дома, потому что угроза попасть под обстрелы становилась все более реальной.
Мы начали сносить необходимые вещи в погреб и сидели там почти весь день.
На ночь я тоже решила остаться. Гремело все время, но в убежище удалось поспать впервые за эти дни.
На пятый день (в день первых переговоров) эти ублюдки расстреляли Бородянку, пошли боем на Макаров и взорвали нефтебазу у моего дома.
Я уже знала от местных, что въехали танки с буквой V, просто стрелявшие в жилые дома, здания инфраструктуры, в мирных жителей.
В этот день я впервые сильно рыдала.
Казалось, что с этой нефтебазой взорвалась моя последняя надежда на спасение.
Мы были окружены колонной российских войск, постоянно продолжались бои и раздавались взрывы и выстрелы. Теперь мы жили в погребе, а в дом заходили исключительно поесть/ что-то приготовить/ помыть и немного раздеть ребенка.
Сын много спал, словно чувствовал, что надо беречь энергию. За эти дни он был вынужден почти постоянно быть одет, мало дышал свежим воздухом и только раз смог покупаться перед сном… привычные для него ритуалы исчезли, а моя жизнь сломалась.
На шестой день мое отчаяние достигло апогея. Первый день весны выпал снег. У нас пропал свет и появилась угроза остаться без связи и тепла. На горизонте взвилась надежда на вступление в ЕС и быстрое прекращение огня.
Но этого не произошло. Потому что вместо режима тишины мы слышали авиаудары… потом окажется, что с этого момента под завалами домов в Бородянке будут живьем похоронены сотни людей.
В этот день моему сыну исполнилось четыре месяца. И это была первая (но, к сожалению, не последняя) такая дата, когда его папа не был рядом…
На седьмой день паника постоянно накрывала меня. Я поднималась из погреба в туалет, видела проезжавшие мимо гражданские машины и боялась, чтобы меня не расстреляли, пока ребенок внизу.
Я видела два авто с надписью “дети” и вместо мысли, что это кого-то эвакуируют, подумала о том, что это решисты выманивают детей, чтобы потом поставить их перед колонной.
Я не могла находиться на поверхности вообще, меня трясло постоянно. Под землей было спокойнее, но мысли, что будет, если нас там найдут, уже не покидали меня.
Когда кумовья предложили вывезти нас с сыном из этого ада, я просто не представляла себе эту дорогу… А еще трудно было смириться, что мои не хотят ехать со мной.
Тогда я еще не знала, что оставить их дома будет самой большой ошибкой моей жизни.
Тогда я еще не знала, что оставить их дома будет самой большой ошибкой моей жизни.
Спасибо Богу, что жизнь подарила мне таких людей вокруг. Еще один кум смог приехать за нами с ребенком, в последний день перед полной блокадой Бородянки.
Мы ехали через переезд, на котором уже на следующий день россияне поставили блокпост, вывесили свой флаг и расстреляли парня нашей знакомой. Парень просто ехал к любимой. Выстрел, еще один – и он мертв. Не доехал. А россиянин в трубку просто сказал: “Мне жаль.”
Меня забрали в Тетерев, где я пробыла еще несколько дней. Первый день за время войны я немного успокоилась, выдохнула.
Мой ребенок спал в кроватке, а не на поддонах в холодном погребе, дышал увлажненным воздухом, а не сырым, и играл голышом в теплом доме вместе с моим крестником.
Мой ребенок спал в кроватке, а не на поддонах в холодном погребе, дышал увлажненным воздухом, а не сырым, и играл голышом в теплом доме вместе с моим крестником.
Но так было недолго. Уже 4 марта мы остались без связи, часто исчезал свет, в соседнем селе били из градов. Я снова начала бояться. И знаете, труднее всего в этом всем снова переживать те же эмоции в месте, где ты будто должен быть в безопасности. Понимать, что ты бежал, но война снова пришла за тобой. В третий раз.
На тот момент из Тетерева оставалась только одна дорога, по которой можно было уехать. Лишь один мост, другие уже были взорваны. Поэтому с утра, 5 марта, мы взяли детей, сели в машину и выехали к границе с Польшей.
Тогда я впервые увидела блокпосты, наших военных и терроборону.
Я увидела, кто и как защищает наши земли, я ехала и плакала. Прижимала к себе сына и все время думала, стоит ли выйти где-нибудь раньше. Может, Ровно, может, Львов. Я очень боялась и не хотела уезжать за границу. В тот момент мне казалось, что я предала свою страну.
Мы были в пути двое суток. Блокпосты, сложная дорога, очереди на границе, куча пересадок в Польше, чтобы добраться до Кракова. Чтобы докормить малыша смесью, я просила у ребят на блокпостах кипяток, они с радостью делились.
Мы были в пути двое суток. Блокпосты, сложная дорога, очереди на границе, куча пересадок в Польше, чтобы добраться до Кракова. Чтобы докормить малыша смесью, я просила у ребят на блокпостах кипяток, они с радостью делились.
Демьянко все это время был у меня на руках. Когда меня потом спросили: а как ты ходила в туалет, с ним? Я осознала, что не ходила… Один раз за двое суток, когда мы остановились на заправке, я смогла его оставить в авто и выйти.
Польша — это любовь.
Мне помогали все и всюду. На границе: давая еду, воду, горячий чай, провожая на автобус, складывая коляску, делясь бутербродом.
На железнодорожных станциях: кормя горячей зупой, окутывая пледом, давая свою машину, чтобы я покормила ребенка, развлекая моего сына, пока я отдыхала.
В городах и домах: создавая комфортные условия для жизни, давая свою одежду, покупая новую, готовя вкусный обед или ужин, приглашая на концерт в честь Украины, обнимая крепко со словами “Мы с тобой!”.
На днях владелица дома, где я живу, купила мне в комнату подсолнечник. Чтобы он мне светил здесь и напоминал Родину.
Польша стала моим спасением. И физически, и немного морально. На всех улицах городов развеваются украинские флаги. На витринах магазинов, на остановках общественного транспорта, на окнах жилых домов множество плакатов в поддержку Украины и тех, кто приехал.
“Всем сердцем с вами” — говорил мне плакат на трамвайной остановке, внезапные знакомые, продавцы в магазинах, “Спасибо, я чувствую” — каждый раз отвечала я полякам.
“Всем сердцем с вами” — говорил мне плакат на трамвайной остановке, внезапные знакомые, продавцы в магазинах, “Спасибо, я чувствую” — каждый раз отвечала я полякам.
В Кракове я постоянно ходила на акции, где мы просили НАТО закрыть небо и рассказывали, что происходит в Украине.
А однажды подруга написала, что в Варшаве будет марш матерей. И я уехала. 18 марта я взяла сына, билет и уехала из Кракова в Варшаву. Просто для того, чтобы чувствовать, что я делаю что-нибудь полезное.
Марш был в тот же день, когда во Львове выставили 109 детских колясок на память об убитых рашистами детях.
Тогда за все время войны я плакала в третий раз. Детки с флагами на щечках и плакатами в руках “Я хочу домой, к папе”, взрослые со слезами на глазах. А потом еще и интервью польскому радио. И я не выдержала. Разревелась. До этого у меня не было даже сил так проявлять эмоции.
Мне казалось, что я предательница. Учитывая, что я офицер запаса и могла бы пойти на службу (именно для таких случаев я и получала звание)… Я думала, что это неправильно — оставлять страну, родных и мужа. Что я не справлюсь. Что я себе не прощу.
Простила. Подруги убедили, что у меня ребенок на руках и это — мой фронт. Фронт, который я должна защищать, должна была его спасать. Сидя с ним в погребе, я ничем не помогла бы.
Простила. Подруги убедили, что у меня ребенок на руках и это — мой фронт. Фронт, который я должна защищать, должна была его спасать. Сидя с ним в погребе, я ничем не помогла бы.
Как минимум, лишь бы мешала мужу делать его работу, заставляя постоянно за нас переживать. Как максимум, подвергала бы опасности новорожденного.
Сейчас, читая новости о смерти детей, я понимаю, что не смогла бы жить дальше, если бы с Демьяном что-нибудь случилось.
Труднее всего оказалось быть с сыном наедине 24/7, без поддержки, без помощи, без мужа. Не то чтобы я не любила своего ребенка, нет. Просто я физически и морально не могла выдержать столько самостоятельности и столько заботы, которую должно было дать ему.
Потому что мне самой хотелось прильнуть к маме и заплакать. А я должна была быть для него сильной.
Я осталась один на один с ребенком в чужой стране.
Мама, отчим, мой брат и моя бабушка остались в Бородянке. 36 дней оккупации — это то, что им пришлось пережить.
Отсутствие электроэнергии, связи, доступа к информации. Постоянные бои, авиаудары по городу, рейды россиян к нам домой.
Им приходилось хоронить телефоны в пылесосе, чтобы россияне их не нашли и не изъяли.
Им нужно было вылезать на железнодорожный мост, чтобы часами пытаться поймать хоть какую-то связь и сказать нам два заветных слова “Мы живы”.
Им нужно было вылезать на железнодорожный мост, чтобы часами пытаться поймать хоть какую-то связь и сказать нам два заветных слова “Мы живы”.
Сами того не зная, (потому что никто никогда не мог даже представить такого сценария) мы подвергли свою семью опасности.
Мой брат, муж и я оставили множество своих военных вещей с опознавательными знаками ВСУ у мамы дома… трудно даже представить, в какие места и как мама успевала спрятать все эти вещи, чтобы их не нашли при очередном рейде русские солдаты.
После деоккупации Бородянки брат смог вывезти мою семью из ада.
Третьего апреля я впервые смогла поговорить с мамой более одной минуты. Я в первый раз смогла показать ей внучка и сказать, как сильно я ее люблю.
После новости, что моя семья в безопасности, я будто расцвела снова. Маленькая часть моей души возродилась. Хотя весь месяц войны живой я была только снаружи.
Когда я приехала в Краков, я долго не могла привыкнуть, что звуки за окном — это бытовые звуки нормальной жизни. Я боялась каждой машины, каждого стука или звука, похожего на взрыв.
Со временем я поборола этот ужас. Но больше никогда не смогу спокойно слушать, как летит самолет… этот страх останется со мной надолго.
Мечтаю только о возвращении домой.
Домой, где обниму мужа и маму. Где в очередной раз буду смеяться над прической младшего брата и буду жалеться старшему, если меня кто-то обидит.
Домой, где обниму мужа и маму. Где в очередной раз буду смеяться над прической младшего брата и буду жалеться старшему, если меня кто-то обидит.
Домой, где смогу выйти с подругами на кофе и долго не умолкать.
Домой, где смогу поиграть с собакой, посмотри, как цветут мамины тюльпаны.
Домой, где Украина свободна, независима, сильна. Где в ней счастливы мы живем свою простую, но такую невероятную жизнь…
Раньше мы писали также историю жизни в оккупированной Бородянке глазами матери Алёны.