Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации

Поселок Макаров Киевской области постепенно возвращается к жизни после частичной оккупации россиянами.
В местной поликлинике чудом уцелели даже пробирки. В центре поселка развернули небольшую ярмарку. С начала войны – впервые.
В Макаров уже вернулись несколько тысяч человек, хотя местные власти просят подождать.
Остатки снарядов и ямы можно найти почти в каждом дворе. От рук россиян погибли около 130 жителей Макарова.
Глава Макаровской общины Вадим Токарь прокомментировал ситуацию так:
У нас есть подтвержденные факты пыток, когда людей ставили на колени, расстреливали с завязанными руками, факты изнасилования. Их меньше, но они есть. Около расстрелянных машин мы обнаружили много тел детей.
У нас есть подтвержденные факты пыток, когда людей ставили на колени, расстреливали с завязанными руками, факты изнасилования. Их меньше, но они есть. Около расстрелянных машин мы обнаружили много тел детей.
Голова благодарен всем, кто не опускает руки и готов восстанавливать свой поселок. Местные сплотились и помогают друг другу. Больше ситуации в Макарове узнай в сюжете Вікон.
Раньше мы рассказывали, как Стоянка приходит в себя после нападения россиян.