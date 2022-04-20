Макаров оживает! Как поселок оживает после российской оккупации

Поселок Макаров Киевской области постепенно возвращается к жизни после частичной оккупации россиянами.

В местной поликлинике чудом уцелели даже пробирки. В центре поселка развернули небольшую ярмарку. С начала войны – впервые.

В Макаров уже вернулись несколько тысяч человек, хотя местные власти просят подождать.

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Остатки снарядов и ямы можно найти почти в каждом дворе. От рук россиян погибли около 130 жителей Макарова.

Глава Макаровской общины Вадим Токарь прокомментировал ситуацию так:

У нас есть подтвержденные факты пыток, когда людей ставили на колени, расстреливали с завязанными руками, факты изнасилования. Их меньше, но они есть. Около расстрелянных машин мы обнаружили много тел детей.

Голова благодарен всем, кто не опускает руки и готов восстанавливать свой поселок. Местные сплотились и помогают друг другу. Больше ситуации в Макарове узнай в сюжете Вікон.

Раньше мы рассказывали, как Стоянка приходит в себя после нападения россиян.