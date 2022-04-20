Обстрелы Харькова не утихают, а люди выживают в подземельях — ситуация в городе

Самый большой спальный район Харькова Салтовка с 24 февраля постоянно находится под обстрелами российских военных. Только вчера здесь погибли четыре человека, еще 26 получили ранения.

В горсовете подсчитали, что уже разрушены 2000 многоэтажек, несколько десятков больниц, более 50 детсадов и школ.

По данным правоохранителей, по состоянию на вчерашний вечер от российских обстрелов в Харьковской области погибли уже 560 человек, 26 из них — дети.

Микрорайон Северная Салтовка — уже давно передовая. Люди там выживают без газа, света, воды и коммуникации. Подвалы домов и школ стали убежищем для харьковчан, однако с каждым днем ​​ситуация обостряется.

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Приезжать сюда волонтерам сейчас сложно из-за постоянных обстрелов, поэтому не все решаются заезжать в этот район. Смотри репортаж, как живет Харьков сегодня.

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