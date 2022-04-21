Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 21 апреля

А теперь будет антироссийская бандеровская медитация от котика с фото. Смотрите ему в глаза и спокойно повторяйте про себя любимую фразу, будь то про русский военный корабль или “Слава Украине, слава нации и…”. Они очень пугают оккупантов и успокаивают украинских патриотов.

Очень хорошо. Дышите медленно и глубоко. Будьте, как котик, и прогоняйте оккупантов одним многозначительным взглядом.

Куда их гнать расскажет Генштаб ВСУ, традиционно сообщающий о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине 21 апреля 2022 года

Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями воздушно-космических сил вооруженных сил РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается наносить огневое поражение подразделениям наших войск и по объектам критической инфраструктуры.

Противник провел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, частично успешные.

В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление врагу не удалось, в результате огневого поражения оккупанты понесли потери и отступили.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгеньке.

Противник с потерями отступил. Что интересно: на указанном направлении оккупанты воевали в военной форме украинского образца.

На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выхода к Славянску с северо-востока.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу.

Противник совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, безуспешно.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода “Азовсталь”.

На Запорожском направлении при поддержке огня артиллерии противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огненное поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, тоже безуспешно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам и сообщил, что уже освобождены более 900 населенных пунктов Украины.