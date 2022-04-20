Освобождено более 900 населенных пунктов Украины: новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам — по итогам 56-го дня войны.
– Три дня? Пять дней? Сколько оккупанты там запланировали, чтобы взять Украину под свой контроль? 56 дней, и мы встречаем наших гостей в столице ради наших национальных интересов.
Главные тезисы из обращения президента Вікна собрали ниже:
— Очень рад сказать (с осторожным оптимизмом), что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно, и когда именно нам все это нужно, – сообщил глава государства.
Рассказал глава государства и о визите в Украину главы Европейского Совета Шарля Мишеля. О чем говорили лидеры:
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