Освобождено более 900 населенных пунктов Украины: новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам — по итогам 56-го дня войны.

– Три дня? Пять дней? Сколько оккупанты там запланировали, чтобы взять Украину под свой контроль? 56 дней, и мы встречаем наших гостей в столице ради наших национальных интересов.

Главные тезисы из обращения президента Вікна собрали ниже:

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Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские Вооруженные Силы должны быть признаны террористической организацией.

Россия должна лишиться возможности финансировать военную машину. Санкции нужны не как самоцель, а как практичный инструмент, чтобы побудить Россию к поиску мира.

Возвращаются к нормальной жизни освобожденные города и общины Украины . Освобождены уже 934 населенных пункта . В половине из них заработала полиция.

. В половине из них заработала полиция. Украина делает больше, чем максимум, чтобы обеспечить поставки оружия для нашей армии.

— Очень рад сказать (с осторожным оптимизмом), что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно, и когда именно нам все это нужно, – сообщил глава государства.

Рассказал глава государства и о визите в Украину главы Европейского Совета Шарля Мишеля. О чем говорили лидеры:

Защита и поддержка Украины (сфера обороны, финансовая помощь, санкции против РФ); Европейская интеграция; Подготовка шагов к восстановлению Украины после войны; Угрозы продовольственной и энергетической безопасности Европы и мира, созданные Россией; Подготовка шестого санкционного пакета против России.

Читай, что даст Украине членство в ЕС и зачем нам проходить долгий путь европейской интеграции.