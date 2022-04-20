Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців — за підсумками вже 56-го дня війни.

– Три дні? П’ять днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів, і ми зустрічаємо наших гостей у нашій столиці заради наших національних інтересів.

Найголовніші тези зі звернення президента Вікна зібрали нижче:

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Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, а російські Збройні Сили повинні бути визнані терористичною організацією.

Росія має втратити можливість фінансувати воєнну машину. Санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир.

Триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. У половині з них запрацювала поліція.

Україна робить більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії.

— Дуже радий сказати (з обережним оптимізмом), що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно і коли саме нам все це необхідно, – повідомив глава держави.

Розповів глава держави і про візит до України голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Про що говорили лідери:

Захист та підтримка України (сфера оборони, фінансова допомога, санкції проти РФ); Європейська інтеграція; Підготовка кроків для відбудови України після війни; Загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи та світу, створені Росією; Підготовка шостого санкційного пакету проти Росії.

Читай, що дасть Україні членство в ЄС, і навіщо нам проходити довгий шлях європейської інтеграції.