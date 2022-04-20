Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців — за підсумками вже 56-го дня війни.
– Три дні? П’ять днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів, і ми зустрічаємо наших гостей у нашій столиці заради наших національних інтересів.
Найголовніші тези зі звернення президента Вікна зібрали нижче:
— Дуже радий сказати (з обережним оптимізмом), що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно і коли саме нам все це необхідно, – повідомив глава держави.
Розповів глава держави і про візит до України голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Про що говорили лідери:
Читай, що дасть Україні членство в ЄС, і навіщо нам проходити довгий шлях європейської інтеграції.