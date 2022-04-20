З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців

Як говорили у відомому фільмі, на небі тільки й розмов, що про море. А ось у світі лише одні обговорення переговорного процесу між українською та російською делегаціями.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо НВ пояснив, від чого зараз залежать переговори з Росією та чи вдасться повернути депортованих українців.

В української делегації було дуже вдале формульне рішення, як вийти з війни і як отримати для України безперечні гарантії безпеки.

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Було надважливо, щоб війна не повторилась, оскільки ми так чи інакше продовжимо межувати з агресивною державою та її імперськими замашками.

Ми сам на сам із дуже агресивною імперією під назвою, на жаль, Російська Федерація. Я не знаю, чому їх потрібно називати так, а не варварська федерація.

У Стамбулі була навіть зафіксована найбільш зрозуміла формула гарантій безпеки та зазначені країни, які готові стояти поруч з Україною на постійній основі.

Буча змінила переговорний фон

Усе, що ми побачили у Київській області, унеможливило сприймати переговори без емоцій. Після цього ще був Краматорськ, де мирних людей просто вбили за те, що вони намагались врятувати своїх дітей та власні життя.

Маріуполь, у якому досі залишаються діти, продовжують нищити фізично. Тому розмовляти з делегацією противника сухо та беземоційно просто неможливо.

Фон дуже тяжкий, дуже в’язкий.

Проте продовжувати роботу просто необхідно задля наших громадян та безпеки усієї України. Наразі йдуть консультації на рівні політичних радників країн, що потенційно можуть стати гарантами для нашої держави.

Процес рухається, але паралельно з очікуванням того, що буде на полях зіткнення.

Українці, яких депортувала російська сторона

Віце-прем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук працює не лише над питанням обміну полоненими, але й поверненням наших цивільних, яких незаконно вивезли на територію РФ та назвали це евакуацією.

Проте до переговорів на цю тему необхідно підготувати усі необхідні документи.

Це ж росіяни — з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити суто юридично.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ поділилося новими перемогами на дипломатичному фронті.