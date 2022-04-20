Україна

З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 22:30
Михайло Подоляк про переговори з РФ

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0:09:05
Володимир Зеленський
Звільнено понад 900 населених пунктів України: нове звернення Зеленського
Михайло Подоляк про переговори з РФ
З ними неможливо говорити просто по-людськи: Подоляк про переговори з РФ та депортованих українців
0:05:20
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