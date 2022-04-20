С ними невозможно говорить просто по-человечески: Подоляк о переговорах с РФ и депортированных украинцах

Как говорили в известном фильме, на небе только и разговоров, что о море. А вот в мире обсуждают исключительно войну в Украине и переговорный процесс между украинской и российской делегациями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ объяснил, от чего сейчас зависят переговоры с Россией и удастся ли вернуть депортированных украинцев.

У украинской делегации было очень удачное формульное решение, как выйти из войны и получить для Украины бесспорные гарантии безопасности.

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Было очень важно, чтобы война не повторилась, поскольку мы так или иначе продолжим граничить с агрессивным государством и его имперскими замашками.

Мы один на один с очень агрессивной империей под названием, к сожалению, Российская Федерация. Я не знаю, почему их нужно называть так, а не варварская федерация.

В Стамбуле была даже зафиксирована наиболее понятная формула гарантий безопасности и указаны страны, которые были готовы быть вместе с Украиной на постоянной основе.

Буча изменила переговорный фон

После всего, что мы увидели в Киевской области, невозможно воспринимать переговоры без эмоций. После этого был Краматорск, где мирных людей просто убили за то, что они пытались спасти своих детей и собственные жизни.

Мариуполь, в котором до сих пор остаются дети, продолжают уничтожать физически. Поэтому говорить с делегацией противника сухо и безэмоционально просто невозможно.

Фон очень тяжелый, очень вязкий.

Однако продолжать работу просто необходимо для наших граждан и безопасности всей Украины. Сейчас идут консультации на уровне политических советников стран, которые могут стать гарантами для нашего государства.

Процесс движется, но параллельно с ожиданием того, что будет на полях столкновений.

Украинцы, депортированные российской стороной

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук работает не только над вопросом обмена пленными, но и над возвращением наших граждан, незаконно вывезенных на территорию РФ. Напомним, в Росси это назвали “эвакуацией”.

Однако для переговоров на эту тему нужно подготовить все необходимые документы.

Это россияне — с ними невозможно говорить просто по-человечески, с ними нужно говорить сугубо юридически.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел поделилось новыми победами на дипломатическом фронте.