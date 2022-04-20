Укрепление обороны Украины и мощная финансовая поддержка мира — главные победы нашей дипломатии

Украинские дипломаты ежедневно усиливают поддержку нашего государства в мире и приближают крах Путинской империи зла благодаря мощным санкциям.

Министерство иностранных дел поделилось новыми победами на своем фронте.

Укрепление обороноспособности Украины

Нидерланды, Финляндия, США и Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь для укрепления нашей обороноспособности. А Штаты рассматривают возможность определения России как государства-спонсора терроризма.

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Финансовая поддержка Украины

Вчера, 19 апреля, наше государство получило от Всемирного банка $88,6 млн на возмещение выплат академических и социальных стипендий украинцам.

Гуманитарная помощь украинцам

Япония передаст нам защитные маски от поражения химическим оружием и дроны.

Польша будет строить в Украине контейнерные городки для временно перемещенных женщин и детей. Первый такой городок премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыл во Львове.

В Варшаве открыли пространство для дистанционного обучения, которым могут пользоваться украинские ученики и студенты, вынужденные выехать в Польшу.

Санкции против окружения Путина

Канада ввела дополнительные санкции против 14 российских олигархов, главы Центробанка, дочерей Путина, а также семьи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Железный занавес РФ

Все большее число мировых компаний прощаются с российским рынком. В этот раз ушли немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel и консалтинговая компания McKinsey.

Тем временем налоговый регулятор Британии намерен отозвать статус признания Мосбиржи. Это ударит по финансовым мощностям страны-террориста.

Новая кремлевская свастика теперь табу в Литве. Сейм страны поддержал запрет на публичную демонстрацию георгиевской ленты и символики войны России против Украины в виде букв Z и V.

Соединенные Штаты еще до начала полномасштабного вторжения оказывали Украине существенную поддержку. А теперь стало известно о новом пакете военной помощи от США стоимостью $800 млн.

Украинские армейцы получат даже тяжелое вооружение: артиллерийские системы, патроны к ним, вертолеты. Читай подробнее, какой будет военная помощь от США на $800 млн.