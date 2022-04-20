Зміцнення оборони України та потужна фінансова підтримка світу — головні перемоги нашої дипломатії

Українські дипломати щодня посилюють підтримку нашої держави у світі та наближають крах Путінської імперії зла завдяки потужним санкціям.

Міністерство закордонних справ поділилося новими перемогами на своєму фронті.

Зміцнення обороноздатності України

Нідерланди, Фінляндія, США і Канада нададуть Україні додаткову військову допомогу для зміцнення нашої обороноздатності. А Штати розглядають можливість визначення Росії державою-спонсором тероризму.

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Фінансова підтримка України

Учора, 19 квітня, наша держава отримала від Світового банку $88,6 млн на відшкодування виплат академічних та соціальних стипендій українцям.

Гуманітарна допомога українцям

Японія передасть нам захисні маски від ураження хімічною зброєю та дрони.

Польща будуватиме в Україні контейнерні містечка для тимчасово переміщених жінок та дітей. Перше таке містечко прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкрив у Львові.

У Варшаві відкрили простір для дистанційного навчання, яким можуть користуватися українські учні та студенти, які були змушені виїхати до Польщі.

Санкції проти оточення Путіна

Канада запровадила додаткові санкції проти 14 російських олігархів, голови Центробанку, доньок Путіна, а також родини російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Залізна завіса РФ

Усе більше світових компаній прощаються з російським ринком. Цього разу пішли німецький виробник побутової хімії та косметики Henkel та консалтингова компанія McKinsey.

Тим часом податковий регулятор Британії має намір відкликати статус визнання Мосбіржі. Це вдарить по фінансових потужностях країни-терориста.

Нова кремлівська свастика тепер табу в Литві. Сейм країни підтримав заборону публічної демонстрації георгіївської стрічки та символіки війни Росії проти України у вигляді літер Z і V.

Сполучені Штати ще до початку повномасштабного вторгнення надавали Україні суттєву підтримку. А зараз стало відомо про новий пакет військової допомоги від США вартістю $800 млн.

Українські армійці отримають навіть важке озброєння: артилерійські системи, набої до них, гелікоптери. Читай детальніше, якою буде військова допомога від США $800 млн.