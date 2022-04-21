Украина для Путина — плацдарм, чтобы двигаться дальше. Маляр об осознании Западом опасности

На последней неделе произошел кардинальный слом ситуации со снабжением оружия от наших западных партнеров. Похоже, что у них случилась переоценка украинской способности воевать.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, почему западные партнеры решили предоставлять Украине более серьезное оружие, чем переносные противотанковые комплексы.

— Вооруженные силы более 50 суток мощно обороняют Украину и не дают возможности российским войскам продвинуться вглубь нашей территории.

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Это не секрет, что россияне планировали за максимум неделю захватить Украину. Так же и прогнозы западных стран были схожими, — отмечает Маляр.

Еще одним фактором смены настроений Запада стала блестящая работа украинских дипломатов и активная позиция президента. Также партнеры наконец-то поняли, что Путин не остановится на Украине.

В начале им, вероятно, казалось, что Украина — конечная цель. Но то, что он (Путин — ред.) стирает с лица земли наши города, говорит лишь о том, что ему они не нужны. Украина для него плацдарм, чтобы двигаться дальше.

Сейчас происходит противостояние западной цивилизации, которую олицетворяет Украина, и средневекового варварства. Это серьезный вызов Западу, ведь наше поражение было бы поражением Запада.

Смотри, какие настроения у наших бойцов на передовой.

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