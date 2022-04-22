Україна

Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 22 Квітня 2022, 10:30

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