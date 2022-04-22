Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки

У Харкові — ні дня без обстрілів. Ввечері 21 квітня окупанти влучили ракетою у цивільну автівку, що рухалася містом. Двоє людей загинули.

Російські війська не припиняють гатити і по житлових районах. Обстрілюють місто з реактивних систем залпового вогню. Після влучання оселі миттєво палають.

Під балконами харків’ян — вирви, у будинках — вибиті шибки.

Рятувальники не припиняють свою роботу і продовжують розбирати завали. За одну ніч вони виїжджали на виклики близько 15 разів — гасити пожежі, спричинені обстрілами.

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Один з під’їздів багатоповерхівки склався, наче сендвіч. Жити в ньому більше ніхто не зможе. Як “руський мір” паплюжить долі мирних мешканців Харкова — дивися у відео.

Ворог продовжує гатити по східних областях. Раніше ми розповідали про ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині.