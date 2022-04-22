Украина

Квартиры сложились, как сэндвич: последствия нового обстрела харьковской Салтовки

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 22 апреля 2022, 10:30

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Воевать можно не только с помощью оружия. Рассказываем, что такое гибридная война

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