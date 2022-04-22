Квартиры сложились, как сэндвич: последствия нового обстрела харьковской Салтовки

В Харькове — ни дня без обстрелов. Вечером 21 апреля ракета оккупантов попала в гражданскую машину, которая ехала по городу. Два человека погибли.
Российские войска не прекращают обстреливать жилые районы. Бьют и из реактивных систем залпового огня. После попадания снарядов ома мгновенно загораются.
Под балконами харьковчан — воронки, в домах выбиты стекла.
Под балконами харьковчан — воронки, в домах выбиты стекла.
Спасатели не прекращают свою работу и продолжают разбирать завалы. Только за одну ночь они выезжали на вызовы около 15 раз — тушить пожары, вызванные обстрелами.
Один из подъездов многоэтажки сложился как сэндвич. Жить в нем больше никто не сможет. Как “русский мир” уничтожает дома и судьбы мирных жителей Харькова — смотри в видео.
Враг продолжает попадать по восточным областям. Ранее мы рассказывали о ракетных ударах по Запорожью и Днепропетровской области.