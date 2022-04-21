Ракетные удары по Запорожью и Днепропетровской области — рассказываем, что известно

Россия продолжает демонстрировать свою агрессию и доказывать свою жестокость.

Ракетные удары по Запорожью

Сегодня, 21 апреля, российские военные нанесли удары по Запорожью.

В результате взрыва пострадал поезд, который должен был перевезти людей в безопасные западные регионы страны. Запорожская ОВА сообщила, что зафиксировали два “прилета”. К счастью, пострадавших нет.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов, — сообщили в ОВА.

Укрзалізниця сообщила, что взрывной волной и обломками выбило окна в четырех вагонах поезда, который должен был курсировать из Запорожья во Львов.

Несмотря на все, поезд едет дальше и окна будут пытаться заменить в Кривом Роге. Пострадавших нет.

Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб, — отметили в Укрзалізниці.

Ракетные удары по Днепропетровщине

Начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о трех ракетных ударах в Новомосковском районе 21 апреля.

Известно, что пострадали двое мужчин и три женщины. Также полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока неизвестно, можно ли будет возобновить движение.

Сейчас на востоке Украины идет решающая битва, которая может определить ход войны. Ранее Олег Жданов рассказал, как может завершиться второй этап войны.