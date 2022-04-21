Украина

Ракетные удары по Запорожью и Днепропетровской области — рассказываем, что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 апреля 2022, 21:37
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