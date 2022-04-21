Ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині 21 квітня — розповідаємо, що відомо

Росія продовжує демонструвати свою агресію та доводити свою жорстокість.

Ракетні удари по Запоріжжю

Сьогодні, 21 квітня, російські військові завдали удари по Запоріжжю.

Від вибуху понівечено поїзд, що мав перевезти людей у безпечні західні регіони країни. Запорізька ОВА повідомила, що зафіксували два “прильоти”. На щастя, постраждалих немає.

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Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів, — повідомили в ОВА.

Укрзалізниця повідомила, що вибуховою хвилею та уламками вибило вікна в чотирьох вагонах поїзда, що мав курсувати з Запоріжжя до Львова.

Попри все, поїзд їде далі й вікна намагатимуться замінити у Кривому Розі. Постраждалих немає.

Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди, — зазначили в Укрзалізниці.

Ракетні удари по Дніпропетровщині

Начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про три ракетні удари у Новомосковському районі 21 квітня.

Відомо, що постраждали двоє чоловіків та троє жінок. Також вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Наразі невідомо, чи можна буде відновити рух.

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