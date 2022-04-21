Україна

Ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині 21 квітня — розповідаємо, що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 21:37
Ракетні удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині 21 квітня

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