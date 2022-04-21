Жодної логіки — просто обстріли мирних жителів: Кім про плани росіян та ситуацію в Миколаївській області

Миколаївщина досі перебуває під ударом російських загарбників. Область регулярно обстрілюють ракетами, а деякі населені пункти — в окупації рашистів.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів для НВ про поведінку рашистів та економічну й військову ситуацію в регіоні.
— Цілі в них хаотичні. Обстрілюють з території Херсонської області касетними боєприпасами, зі зброї типу Смерч та крилатими ракетами. Також обстрілюють ракетами з літаків.
У Баштанці вдарили ракетою по опорній лікарні. Цивільні об’єкти та багатоповерхівки.
Жодної логіки — просто обстріли мирних жителів.
Жодної логіки — просто обстріли мирних жителів.
— Я не знаю, що вони там думають. Сили в них зосереджені, але зараз руху я не бачу. Мабуть, це залежатиме від ситуації на сході нашої країни.
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram
— Я не можу сказати, що Миколаїв був проросійськи налаштований. Були люди, які, скажімо, мали окрему думку. Зараз таких думок у жителів Миколаївської області немає. Допомагати росіянам ніхто не хоче.
Ті одиничні випадки, з якими працює Служба безпеки… Вони сидять в тюрмі. Ми їх виявляємо та арештовуємо. Кара наздожене кожного! Усі про це знають, і ми з цим ведемо боротьбу. Але це поодинокі випадки.
— Частина поїхала, частина працює, зокрема депутат обласної ради від ОПЗЖ працює в моєму штабі. Працює проти Росії! І люто їх ненавидить. Усе залежить від людини, а не від партії.
— Дані є лише приблизні — виїхало з Миколаєва десь 40−50%. А в такі райони, як Первомайський і північніше, навіть повертаються. Звідти виїхало менше людей.
— Економічна ситуація погана, але ж ми працюємо під час війни. Усі це розуміють, розгортати це питання немає сенсу. У нас стоять порти — це основна проблема.
Але всі намагаються працювати, потроху запускати економіку, хоча йде важко. Багато підприємств зазнали руйнувань: й елеватори, й інші, які не мають відношення до військових взагалі.
Казати конкретно, хто і як з великих працює, я не хочу, можуть бути знову обстріли.
Казати конкретно, хто і як з великих працює, я не хочу, можуть бути знову обстріли.
Ліки та продукти — цього вистачає. Ми підготувались. Зараз працюють майже всі аптеки, навіть на окупованих територіях. Ми передаємо туди ліки. Ситуація контрольована та стабільна.
— Це не можна коментувати. Панцирів взагалі захопили три, а не один. А про те, що ми ще захопили… Захопили! Але казати про це я теж не можу. Багато техніки — понад 50 одиниць.
— Так.
— На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати скільки, лінія фронту змінюється. Приблизно 20.
У деяких селах, якщо навіть немає російських військових, але вони окуповані — постачання йде з території Херсонської області.
У деяких селах, якщо навіть немає російських військових, але вони окуповані — постачання йде з території Херсонської області.
Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми з ними домовляємось.
— Ніяк не позначається — статистику я не бачу, немає часу. Це виключно канал для інформування. Зараз багато роботи, я рідше виходжу (з відео — ред.).
— Та я і так у великій політиці — я голова ОДА (у мирний час). Але ні, не планував і не планую. Спочатку нам треба перемогти.
Миколаїв уже понад тиждень без води. Снаряд потрапив у водогін із Дніпра, який полагодити зараз неможливо — він розташований на території, підконтрольній окупантам. Читай, як місцева влада розв’язує цю проблему.