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Жодної логіки — просто обстріли мирних жителів: Кім про плани росіян та ситуацію в Миколаївській області

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 21:59
Інтерв'ю Віталія Кіма - інтерв'ю голови Миколаївської ОВА 21.04.2022
Фото: Telegram

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