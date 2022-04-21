Интервью

Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей: Ким о планах россиян и ситуации в Николаевской области

Елена Яковлева, редактор сайта 21 апреля 2022, 21:59
Інтерв'ю Віталія Кіма - інтерв'ю голови Миколаївської ОВА 21.04.2022
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