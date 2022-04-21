Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей: Ким о планах россиян и ситуации в Николаевской области

Николаевская область по-прежнему находится под ударом российских захватчиков. Область регулярно обстреливают ракетами, а некоторые населенные пункты находятся в оккупации россиян.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал для НВ о поведении россиян и экономической и военной ситуации в регионе.

— Какая сейчас ситуация с безопасностью в Николаеве и области? Чем именно обстреливают регион россияне, откуда они стреляют и куда?

— Цели у них хаотические. Обстреливают с территории Херсонской области кассетными боеприпасами, оружием типа Смерч и крылатыми ракетами. Также обстреливают ракетами из самолетов.

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В Баштанке ударили ракетой по опорной больнице. Гражданские объекты и многоэтажки.

Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей.

— По вашему мнению, отказались ли оккупанты от идеи захватить Николаев? Какими вы видите их главные цели на украинском юге?

— Я не знаю, что они там думают. Силы у них сосредоточены, но сейчас движения я не вижу. Пожалуй, это будет зависеть от ситуации на востоке нашей страны.

— Известно, что до войны часть жителей Николаева имела пророссийские взгляды. Какие настроения доминируют сейчас, и есть ли люди, которые пытаются помогать россиянам, ставят метки для бомбардировки, распространяют фейки и прочее?

— Я не могу сказать, что Николаев был пророссийски настроен. Были люди, которые, скажем, имели особое мнение. Сейчас таких мнений у жителей Николаевской области нет. Помогать им никто не желает.

Те единичные случаи, с которыми работает Служба безопасности… Они сидят в тюрьме. Мы их обнаруживаем и арестовываем. Кара постигнет каждого! Все об этом знают, и мы с этим ведем борьбу. Но это единичные случаи.

— До войны в горсовете и облсовете Николаева немало мест занимала пророссийская ОПЗЖ. Где сейчас эти люди? Чем занимаются и как себя ведут?

— Часть уехала, часть работает, в том числе, депутат областного совета от ОПЗЖ работает в моем штабе. Работает против России! И яростно их ненавидит. Всё зависит от человека, а не от партии.

— Как изменилось население Николаева из-за войны, сколько уехало и сколько осталось?

— Данные только приблизительные — выехало из Николаева где-то 40-50%. А в такие районы, как Первомайский и севернее, даже возвращаются. Оттуда уехало меньше людей.

— Какая экономическая ситуация в регионе, как работают предприятия, а также какая ситуация с поставкой лекарств и продуктов?

— Экономическая ситуация плохая, но мы же работаем во время войны. Все это понимают, открывать этот вопрос нет смысла. У нас стоят порты — это основная проблема.

Но все пытаются работать, понемногу запускать экономику, хотя идет тяжело. Многие предприятия потерпели разрушения: и элеваторы, и другие, не имеющие отношения к военным вообще.

Говорить конкретно, кто и как из больших работает, я не хочу, могут быть снова обстрелы.

Лекарства и продукты — этого хватает. Мы подготовились. Сейчас работают почти все аптеки, даже на оккупированных территориях. Мы передаем туда лекарства. Ситуация контролируемая и стабильная.

— Месяц назад в Николаевской области захватили российский комплекс Панцирь С1. Какая его дальнейшая судьба? Были ли у вас еще случаи захвата какого-нибудь важного вооружения?

— Это нельзя комментировать. Панцирей вообще захватили три, а не один. А о том, что мы еще захватили… Захватили! Но говорить об этом тоже я не могу. Много техники — более 50 единиц.

— Которая может использоваться дальше?

— Да.

— Где еще в Николаевской области есть оккупированные населенные пункты?

— Южнее Снегиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20.

В некоторых селах, если даже нет российских военных, но они оккупированы — снабжение идет с территории Херсонской области.

Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся.

— Вы стали одним из самых популярных украинских блогеров во время войны. Сколько людей вас смотрит и читает сейчас, и как это сказывается на вашей жизни?

— Никак не сказывается — статистику я не вижу, нет времени. Это только канал для информирования. Сейчас много работы, я реже выхожу (с видео — ред.).

— Как вы планируете свою жизнь после войны? Не собираетесь ли пойти в большую политику?

— Да я и так в большой политике — я глава ОГА (в мирное время). Но нет, не планировал и не планирую. Сначала нам нужно победить.

Николаев уже больше недели без воды. Снаряд попал в водопровод из Днепра, который починить сейчас невозможно — он расположен на территории, подконтрольной оккупантам. Читай, как местные власти решают эту проблему.