Шестой день без воды: какая ситуация в Николаеве 18 апреля

Николаев уже шестой день без воды. Снаряд попал в водопровод из Днепра, починить сейчас невозможно — он находится на территории, подконтрольной оккупантам.

Горожане сплотились и уже решают проблему поставки воды: техническую воду людям начал подвозить водоканал. Точек раздачи немного, поэтому жители города вынуждены выстаивать многочасовые очереди.

Они признаются: создается впечатление, будто их намеренно выживают из города.

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В первый день местные власти обещали быстро решить проблему, но через три дня городской голова Александр Сенкевич предупредил: ремонт затянется. Причиной аварии является вражеский снаряд, которым перебило трубу водопровода из Днепра, а сейчас туда добраться невозможно — территория оккупирована российскими войсками.

Там небезопасно. Туда сейчас добраться невозможно, и поэтому восстановить водоснабжение быстро не получится. Мы проводим консультации с нашими военными, как добираться и ремонтировать эту трубу.

Жители Николаева самоорганизовались: они делятся между собой адресами и телефонами людей, у которых есть частные скважины. Жители многоквартирных домов ходят к источникам, собирают дождевую воду и набирают в баклажки речную. Питьевую воду также продают в магазинах.

Помогают Николаеву и волонтеры: одна из ОСМД приобрела фильтровальную установку, областной гуманитарный штаб завез из Одессы большие емкости. В них закачивают воду из скважины и раздают людям.

Глава городской администрации пообещал, что воду городу предоставят уже через несколько дней. Ситуация контролируется. У Николаева есть надежный тыл — многие регионы предоставят водовозки и очистные станции. Успокаивает общину и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вода будет в любом случае. Её везут сюда, также везут инструменты для бурения скважин.

Также чиновники заявили, что вода есть и в больницах — у трех из них есть собственные скважины.

А какая ситуация с затопленными селами в Киевской области, где из-за взорванной дамбы дома затапливает вода из Киевского водохранилища, узнай в материале.