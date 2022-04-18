Шостий день без води: яка ситуація у Миколаєві 18 квітня

Миколаїв уже шостий день без води. Снаряд потрапив у водогін із Дніпра, який полагодити зараз неможливо — він розташований на території, підконтрольній окупантам.

Містяни згуртувалися та уже розв’язують проблему з постачанням води: технічну воду людям почав підвозити водоканал. Точок роздачі небагато, тож жителі міста змушені вистоювати багатогодинні черги.

Вони зізнаються: складається враження, ніби їх навмисно виживають із міста.

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У перший день місцева влада обіцяла швидко розв’язати проблему, але за три дні міський голова Олександр Сєнкевич повідомив: ремонт затягнеться. Причиною аварії є ворожий снаряд, яким перебило трубу водогону з Дніпра, а зараз туди дістатися неможливо — територія окупована російськими військами.

Там небезпечно. Туди зараз дістатися неможливо, і саме тому відновити водопостачання швидко не вийде. Ми проводимо консультації з нашими військовими, як добиратися та ремонтувати цю трубу.

Миколаївці самоорганізувались: вони діляться між собою адресами та телефонами людей, які мають приватні свердловини. Мешканці багатоквартирних будинків ходять до джерел, збирають дощову воду та набирають у баклажки річкову. Питну воду також продають у магазинах.

Допомагають Миколаєву і волонтери: одне з ОСББ придбало фільтрувальну установку, обласний гуманітарний штаб завіз з Одеси великі місткості. У них закачують воду зі свердловини та роздають людям.

Голова міської адміністрації пообіцяв, що воду місту нададуть уже за декілька днів. Ситуація контрольована. Миколаїв має надійний тил — багато регіонів нададуть водовозки та очисні станції. Заспокоює громаду і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вода буде у будь-якому випадку. Її везуть сюди, також везуть інструменти для буріння свердловин.

Також чиновники заявили, що вода є і в лікарнях — у трьох із них є власні свердловини.

А яка ситуація із затопленими селами на Київщині, де через підірвану дамбу будинки затоплює вода із Київського водосховища, читайте у матеріалі.