Окупанти викрадають дітей і змушують очільників записувати фейкові відео. Яка ситуація на Запоріжжі 18 квітня

Запорізькі захисники за минулу добу знищили дев’ять броньованих машин та спалили ворожий танк.
Через втрату техніки росіяни скаженіють та вдаються до ще більшого терору на загарбаних територіях. Утім, в тимчасово окупованому Мелітополі люди повідомляють про вбивство двох чоловіків.
А на блокпості у Василівці росіяни викрали 16-річного сина очільника військової адміністрації Запорізького району Олега Буряка.
У Бердянську окупанти викрадають посадовців та змушують їх на камеру говорити пропагандистські нісенітниці. У місті скрута з готівкою, ліками та харчами.
Тим часом до Кирилівки вдруге зайшли окупаційні війська, в березні вони пройшли транзитом у бік Мелітополя і ось знову повернулись. Обшукують хати та перевіряють документи у місцевих мешканців.
Проте на Київщині хороші новини. Нарешті Укрзалізниця відновила сполучення між Черніговом та Києвом. Під час наступу окупанти зруйнували електромережу та залізничні колії, щоб відрізати місто від зв’язку.