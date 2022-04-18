Оккупанты похищают детей и заставляют руководителей записывать фейковые видео. Какая ситуация в Запорожье 18 апреля

Запорожские защитники за прошедшие сутки уничтожили девять бронированных машин и сожгли вражеский танк.

Из-за потери техники россияне приходят в бешенство и прибегают к еще большему террору на захваченных территориях. Впрочем, во временно оккупированном Мелитополе люди сообщают об убийстве двух мужчин.

А на блокпосте в Васильевке россияне похитили 16-летнего сына главы военной администрации Запорожского района Олега Буряка.

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В Бердянске оккупанты похищают чиновников и заставляют их на камеру говорить пропагандистскую чепуху. В городе проблемы с наличными, лекарствами и продуктами.

Тем временем в Кирилловку вторично зашли оккупационные войска, в марте они прошли транзитом в сторону Мелитополя и вот снова вернулись. Обыскивают дома и проверяют документы у местных жителей.

Но в Киевской области хорошие новости. Наконец-то Укрзализныця возобновила сообщение между Черниговом и Киевом. В ходе наступления оккупанты разрушили электросеть и железнодорожные пути, чтобы отрезать город от связи.