Украина

Взорвали плотину, чтобы не пустить в столицу. Как живут затопленные села в Киевской области

Кристина Величанская 18 апреля 2022, 08:00

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