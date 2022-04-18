Взорвали плотину, чтобы не пустить в столицу. Как живут затопленные села в Киевской области

С первых дней войны они жили в оккупации. Села Дымер, Демидов, Козаровичи и многие другие на Севере от столицы, российские войска захватили сразу. Это был самый быстрый путь на Киев.

Со столицей общину соединяли две переправы. Одну, которая ведет из Демидова, взорвали Вооруженные силы Украины. Вторая — Козаровицкая защитная дамба, разрушена во время первых боев.

Община фактически упустила возможность эвакуироваться. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Но жизнь по соседству с врагом — это была не единственная проблема. Вода из Киевского водохранилища хлынула на Демидов и начала затапливать дома.

Круглосуточно и без остановки пытаются откачать воду местные, помпу сделали самостоятельно, но процесс очень медленный. Сейчас обустроили временную переправу и самостоятельно развозят продукты соседям, ведь во время оккупации есть было нечего.

Чтобы отрезать города от сообщения и получения помощи, оккупанты разрушали электросеть и железнодорожные пути, так было и с Черниговом. В настоящее время Укрзалізниця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом и уже отправила дуть первую гуманитарную помощь.