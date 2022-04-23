Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 апреля

Где-то очень грустно сидит на том свете Степан Бандера и ждет, когда к нему отправят всех проклятых москалей, которые так хотят его найти.
Ждите Степан Андреевич, мы еще работаем над этим вопросом, – сказали бы ВСУ.
Ждите Степан Андреевич, мы еще работаем над этим вопросом, – сказали бы ВСУ.
Ну, а пока нам не стоит им мешать и лучше держаться безопасных маршрутов, о которых сообщает Генштаб ВСУ. Также ведомство предупреждает о местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления.
Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.
На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.
За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое.
В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.
Противник безуспешно пытается закрепиться в населенном пункте Рубежное.
Противник безуспешно пытается закрепиться в населенном пункте Рубежное.
В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.
На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.
На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе Азовстали.
На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе Азовстали.
На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют.
На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и напомнил, что вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи.