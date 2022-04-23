Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 апреля

Где-то очень грустно сидит на том свете Степан Бандера и ждет, когда к нему отправят всех проклятых москалей, которые так хотят его найти.

Ждите Степан Андреевич, мы еще работаем над этим вопросом, – сказали бы ВСУ.

Ну, а пока нам не стоит им мешать и лучше держаться безопасных маршрутов, о которых сообщает Генштаб ВСУ. Также ведомство предупреждает о местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оперативная обстановка в Украине на 23 апреля 2022 года

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления.

Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Заводы и Дибровне, успеха не имеет.

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии столкновения.

За сутки враг совершал штурмовые действия в направлении города Славянск, закрепился в населенном пункте Лозовое.

В районах Зеленой Долины и Кременной противник продолжает закрепляться на занятых позициях, осуществляет перегруппировку и подготовку к наступательным действиям.

Противник безуспешно пытается закрепиться в населенном пункте Рубежное.

В районе Попасной враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Новотошковское и вглубь населенного пункта Попасная, успеха не имеет. Закрепился в центральной части населенного пункта Степное.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имеют.

На Мариупольском направлении противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и блокировать наши подразделения в районе Азовстали.

На Запорожском направлении оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Зеленое Поле, успеха не имеют.

На Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку. Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и напомнил, что вооруженные силы Украины блестяще выполняют свои задачи.