Руйнують плани ворога! Як Одещина працює попри обстріли, щоб забезпечити Україну продуктами

На Одещині уже другий тиждень триває посівна компанія. Аби аграрії вчасно засіяли поля, у військовій адміністрації дозволити фермерам сіяти зерно у комендантську годину.

Люди працюють у вкрай важких умовах, але не зупиняють свою роботу навіть під час вибухів. Заради того, аби восени на всіх полицях українських магазинів був хліб.

Зранку до ночі одеські аграрії обробляють чорнозем та засівають поля пшеницею, ячменем, горохом та іншими культурами.

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Фермери вже пристосувалися до роботи в нових — небезпечних — реаліях, працюють, навіть коли чують вибухи.

Днів п’ять тому ми саме на полі сіяли, і біля Одеси пролунало чотири вибухи. Механізатори з трактора вибігли, а я це все перевів у жарт, згладили, але ситуація тривожна, — розповідає фермер Дмитро Мотуляк.

Аграрії працюють в посиленому режимі, аби зруйнувати плани ворога — не залишити українців без хліба.

За два тижні на Одещині засіяли майже 200 тисяч гектарів. Результати втішають, у військовій адміністрації кажуть, спрацювали краще ніж в минулі мирні роки.

Наразі аграрії вже посіяли пшеницю, ячмінь, рапс та горох. І взялись за соняшник. Українцям обіцяють — голоду не буде. Круп та хлібу вистачить усім.

Раніше ми детальніше розповідали, як відбувається посівна кампанія в Україні під час війни.