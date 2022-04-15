Жартують — Одеса потопила Москву. Яка ситуація в місті після знищення ворожого крейсера

Збройні сили потопили крейсер Москва, який не лише є символом міці окупанта, символом столиці агресора, а й одним із найпотужніших військових суден, яке постійно обстрілювало українські міста.

Це тактична і моральна перемога українських військ.

Сьогодні над Одесою збили ворожий безпілотник Орлан -10, який проводив розвідку у регіоні. ЗСУ запевняють, що ситуація в області контрольована, а новина про знищення крейсеру загарбників сильно підняла бойовий дух одеситів.

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Жителі Одеси, з притаманною їм манерою, жартують, що Одеса потопила Москву.

Проте загроза ракетних ударів все ж є, жителі області це розуміють. Їх закликають не гуляти узбережжям моря, адже воно заміноване.

А мерія Одеси демонстративно розірвала відносини з Росією, вони зняли з відомого вказівника таблички з російськими містами.

Реакція українців на те, що російський корабель нарешті дійшов до свого пункту призначення зрозуміла — ми дуже раді. А ще, раніше, ми розповідали про реакцію військових експертів на потоплення крейсера Москва.