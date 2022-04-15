Шутят — Одесса потопила Москву. Какая ситуация в городе после уничтожения вражеского крейсера

Вооруженные силы потопили крейсер Москва, который не только является символом мощи оккупанта, символом столицы агрессора, но и одним из самых мощных военных судов, постоянно обстреливавших украинские города.
Это тактическая и моральная победа украинских войск.
Это тактическая и моральная победа украинских войск.
Сегодня над Одессой был сбит вражеский беспилотник Орлан -10, который проводил разведку в регионе. ВСУ уверяют, что ситуация в области контролируется, а новость об уничтожении крейсера захватчиков сильно подняла боевой дух одесситов.
Жители Одессы, в свойственной им манере, шутят, что Одесса утопила Москву.
Однако угроза ракетных ударов все же есть, жители области понимают это. Их призывают не гулять по побережью моря, ведь оно заминировано.
А мэрия Одессы демонстративно разорвала отношения с Россией, они сняли с известного указателя таблички с российскими городами.
Реакция украинцев на то, что российский корабль наконец-то дошел до своего пункта назначения очевида — мы очень рады. А еще раньше мы рассказывали о реакции военных экспертов на потопление крейсера Москва.