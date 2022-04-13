Крейсер Москва палає у Чорному морі. Російський військовий корабель дійшов до пункту призначення?

Ми так чекали, так чекали й сни здійснилися, як співав Пономарьов. Спочатку Медведчук в один день потрапляє туди, де йому саме й місце. А тепер крейсер Москва палає, а це означає, що російський корабель нарешті дістався свого пункту призначення.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив, що саме той корабель, який у перші дні повномасштабного вторгнення наші прикордонники на острові Зміїний послали у всім відомому напрямку, нарешті пішов саме туди.

Та ще й ім’я у цього ракетного крейсера символічне — Москва, і вона дуже гарно палає. Мабуть, тому що її наздогнала відплата за кожен постріл по українських захисниках.

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Також Максим Марченко повідомляє:

Ракети Нептун які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович жартує, що це просто якась несподіванка і справжнє невезіння для окупантів. Наразі невідомо, чи вдасться комусь загасити вогонь, оскільки у морі шторм і дістатись до нього поки ніхто не може.

Там 510 людей екіпажу, не можемо зрозуміти, що сталося – чи два матроси покурило не в тому місці, чи порушили в черговий раз якісь заходи безпеки.

Що ж, рано чи пізно кожен знайде своє місце призначення, де його спіткає розплата за кожне злодіяння проти українського народу. І помста лише набирає обертів.

А ми попереджали російський корабель, що потрібно було йти добровільно туди, куди посилали.

Що потрібно знати про крейсер Москва

Крейсер має довжину 186,4 метра, ширину 20,8 метра та водотоннажність 11,5 тисячі тонн. Однак найважливіше — він озброєний артилерійською установкою АК-130, шістьма зенітними артилерійськими установками АК-630, вісьмома пусковими установками протикорабельних крилатих ракет П-1000 Вулкан, вісьмома зенітними ракетними комплексами С-300Ф і двома ЗРК Оса-МА.

Також у його розпорядженні дві торпедні апарати калібру 533 міліметри та вертоліт Ка-27.

Тобто, якщо це вже палає, українцям стає легше не лише на душі, але й трошки фізично. Проте ми не розслабляємось і продовжуємо нашу завзяту боротьбу проти російських окупантів.

Крейсер Москва палає: ЗСУ завдали ракетного удару по російському кораблю:

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав чергове звернення. Президент запевняє, що уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.