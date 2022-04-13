Російські військові сумніваються у здатності зламати Україну — звернення Зеленського 13 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення ввечері 13 квітня.
Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.
Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова “взагалі”, російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну.
Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдалися.
Вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.
Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену.
Дивись повне відео звернення Зеленського 13 квітня 2022 року:
Президент України продовжує звертатись до урядів і народів різних країн-партнерів. Нагадаємо, раніше ми публікували відео звернення Зеленського до Естонії.