Російські військові сумніваються у здатності зламати Україну — звернення Зеленського 13 квітня

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення ввечері 13 квітня.

Уся ця гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.

Про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки та значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова “взагалі”, російські військові сумніваються у своїй здатності зламати Україну.

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Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдалися.

Вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які утримують позиції та привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитися тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.

Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену.

Головне з вечірнього звернення Зеленського 13 квітня:

У Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України. Тих, хто допомагає нам з перших днів. Хто не вагався, чи давати нам зброю. Хто не сумнівався, чи запроваджувати санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації. Польща, Литва, Латвія, Естонія.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

Західну санкційну політику розглянула сьогодні й група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою запроваджених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти.

Говорив сьогодні з Президентом США Байденом. Серед тем розмови – притягнення до відповідальності всіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога.

Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проекту відновлення України після війни.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті.

Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних Сил України, сім із них – посмертно, а також 11 працівників Управління державної охорони. Іншим указом звання Героя України присвоєно двом військовослужбовцям наших Збройних Сил. Посмертно.

Дивись повне відео звернення Зеленського 13 квітня 2022 року:

Президент України продовжує звертатись до урядів і народів різних країн-партнерів. Нагадаємо, раніше ми публікували відео звернення Зеленського до Естонії.