Україна

Російські військові сумніваються у здатності зламати Україну — звернення Зеленського 13 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Квітня 2022, 22:58
Нове звернення Зеленського

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