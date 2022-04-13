Можна втратити увесь схід Європи! Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти

Володимир Зеленський звернувся до парламенту Естонії, закликавши повністю блокувати російські банки та внести нафту в санкційний пакет. Оскільки це може допомогти зупинити кривавих окупантів.

Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення.

Президент запросив Естонію та її фахівців приєднатися до роботи спільної групи, що створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території України.

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Оскільки технічна та експертна підтримка зараз просто необхідна, коли кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч: це розстріли мирних людей, катування, зґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів із їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких ховаються діти.

Володимир Зеленський наголосив на важливості введення ембарго на російську нафту та інші енергоносії на рівні всього ЄС.

Зараз такий час, коли можна або зупинити Росію, або дуже надовго втратити увесь схід Європи.

Усі міжнародні інституції, які мають підтримувати мир: ООН, ОБСЄ та інші, — не здатні зараз зупинити російську агресію. Хоча саме для цього й створювалися.

Читати на тему Україна відділяє російську агресію від Європи — співачка Шер закликала світових лідерів озброїти українців Відома американська співачка Шер активно підтримує українців у війні проти Росії.

Регіональні альянси, передусім НАТО, постали перед непростою реальністю, коли ні в кого не може бути стовідсоткової впевненості, а чи будуть вони реально захищати своїх членів у разі широкомасштабного нападу Росії. Такого ж, як на Україну.

Якщо її не зупинити зараз, то буде втрачено будь-яку надію на безпечне й вільне життя на континенті, яке б регулювалося загальновизнаним правом, а не жорстокою силою.

Дивись онлайн повне відео звернення Зеленського до парламенту Естонії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся і до литовського парламенту.