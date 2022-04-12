Україна відділяє російську агресію від Європи — співачка Шер закликала світових лідерів озброїти українців

Світ не може мовчати про звірства Росії в Україні, тому інфлюенсери з усього світу активно підтримують нашу країну в цей вирішальний для всієї демократії час.

Відома американська співачка Шер неодноразово засуджувала повномасштабне вторгнення Путіна та закликала міжнародних лідерів надати Україні необхідне озброєння. Про це зірка регулярно пише на своїй сторінці у Twitter.

Україна — друга за розмірами країна в Європі після Росії. Вона межує із сімома країнами й лише вона зараз відділяє російську агресією від Європи. Якщо ми не озброїмо Україну танками та іншою необхідною технікою, то можемо пошкодувати про це, оскільки РФ захоче зламати Європу. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Раніше 75-річна зірка зазначала, що Захід робить недостатньо для підтримки України.

Світ продовжує говорити про військові злочини, але дивиться, як нищать Україну та українців. Якщо ми не зробимо щось “більше”, то не зможемо гордо тримати голову. Путіну абсолютно все одно на свій народ, олігархів та санкції. Він хоче помсти, щоб всі українці померли, а їхня країна перетворилася на щебінь.

????KEEPS TALKING OF WAR CRIMES,BUT???? WATCHES AS UKRAINE,& UKRAINIANS R OBLITERATED⁉️IF WE DONT ACTUALLY DO SOMETHING”MORE”WE CANT HOLD OUR HEADS UP. PS.PUTIN DOESNT GIVE A FLYING FK ABOUT HIS PPL,OLIGARCHS, SANCTIONS,HE WANTS REVENGE‼️ALL UKRAINIANS DEAD,& THEIR COUNTRY RUBBLE — Cher (@cher) April 9, 2022

Шер допомагає українцям не тільки словами, а й вчинками. Знаменитість висловила бажання прихистити українські сім’ї у своєму будинку.

Багато людей у моєму становищі мають допомагати. Якби я була одна чи з дітьми, чи ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас, — написала артистка у своєму Twitter.

Лави прихильників України поповнив і британський актор і співак Том Фелтон, відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера. Том Фелтон заспівав для українців.