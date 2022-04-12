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Україна відділяє російську агресію від Європи — співачка Шер закликала світових лідерів озброїти українців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 23:00
Американська співачка Шер закликала світ озброїти Україну
Фото: Instagram

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