Україна відділяє російську агресію від Європи — співачка Шер закликала світових лідерів озброїти українців

Світ не може мовчати про звірства Росії в Україні, тому інфлюенсери з усього світу активно підтримують нашу країну в цей вирішальний для всієї демократії час.

Відома американська співачка Шер неодноразово засуджувала повномасштабне вторгнення Путіна та закликала міжнародних лідерів надати Україні необхідне озброєння. Про це зірка регулярно пише на своїй сторінці у Twitter.

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT.