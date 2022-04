Украина отделяет российскую агрессию от Европы — певица Шер призвала мировых лидеров вооружить украинцев

Мир не может молчать о зверствах России в Украине, поэтому инфлюенсеры со всего мира активно поддерживают нашу страну в это решающее для всей демократии время.

Известная американская певица Шер неоднократно осуждала полномасштабное вторжение Путина и призвала международных лидеров предоставить Украине необходимое вооружение. Об этом звезда регулярно пишет на своей странице в Twitter.

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT.