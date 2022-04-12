Украина отделяет российскую агрессию от Европы — певица Шер призвала мировых лидеров вооружить украинцев

Мир не может молчать о зверствах России в Украине, поэтому инфлюенсеры со всего мира активно поддерживают нашу страну в это решающее для всей демократии время.

Известная американская певица Шер неоднократно осуждала полномасштабное вторжение Путина и призвала международных лидеров предоставить Украине необходимое вооружение. Об этом звезда регулярно пишет на своей странице в Twitter.

Украина — вторая по размерам страна в Европе после России. Она граничит с семью странами и только она сейчас отделяет российскую агрессию от Европы. Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой техникой, мы можем пожалеть об этом, поскольку РФ захочет сломать Европу. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Ранее 75-летняя звезда отмечала, что Запад делает недостаточно для поддержки Украины.

Мир продолжает говорить о военных преступлениях, но смотрит, как уничтожают Украину и украинцев. Если мы не сделаем что-то “большее”, то не сможем гордо держать голову. Путину абсолютно все равно на свой народ, олигархов и санкции. Он хочет мести, чтобы все украинцы умерли, а их страна превратилась в щебень.

????KEEPS TALKING OF WAR CRIMES,BUT???? WATCHES AS UKRAINE,& UKRAINIANS R OBLITERATED⁉️IF WE DONT ACTUALLY DO SOMETHING”MORE”WE CANT HOLD OUR HEADS UP. PS.PUTIN DOESNT GIVE A FLYING FK ABOUT HIS PPL,OLIGARCHS, SANCTIONS,HE WANTS REVENGE‼️ALL UKRAINIANS DEAD,& THEIR COUNTRY RUBBLE — Cher (@cher) April 9, 2022

Шер помогает украинцам не только словами, но и поступками. Знаменитость выразила желание приютить украинские семьи в своем доме.

Многие люди в моем положении должны помогать. Если бы я была одна или с детьми, или мы бы получили травму, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас, — написала артистка в своем Twitter.

Скамью поклонников Украины пополнил и британский актер и певец Том Фелтон, известный ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Том Фелтон спел для украинцев.