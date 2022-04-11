Син Джона Леннона – Джуліан порушив давню клятву, щоб підтримати Україну

Нас підтримують найпопулярніші та найвідоміші люди по всьому світу. Співаки, актори, телеведучі. А ще нас підтримав син легендарного співака Джона Леннона — Джуліан.

У Джуліана була давня клятва — він пообіцяв ніколи не виконувати сольну пісню свого батька Imagine.

Проте він зробив це задля того, щоб підтримати український народ.

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Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь подумаю заспівати Imagine, був би кінець світу.

Проте він додав, що війна з Україною — це неймовірна трагедія.

Як людина і як митець я відчував себе зобов’язаним відповісти найкращим чином, який міг.

Джуліан Леннон наголосив, що ця пісня відображає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося.

Син Джона Леннона представив кавер-версію оди свого батька миру в рамках кампанії Stand Up For Ukraine, глобальної кампанії зі збору коштів для допомоги Україні.

А ще він закликав світових лідерів і всіх, хто вірить у почуття Imagine, стати на захист біженців у всьому світі.

А українські співаки пишуть про ЗСУ та підіймають бойовий дух народу. Співачка Jerry Heil написала пісню, в якій поєднала слова Сердючки з відомою піснею Ой на горі та й женці жнуть.