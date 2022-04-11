Шоу-біз

Син Джона Леннона – Джуліан порушив давню клятву, щоб підтримати Україну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2022, 19:03
Джулиан Леннон поддержал Украину

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