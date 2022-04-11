Сын Джона Леннона – Джулиан нарушил давнюю клятву, чтобы поддержать Украину

Нас поддерживают самые популярные и известные люди во всем мире. Певцы, актеры, телеведущие. А еще нас поддержал сын легендарного певца Джона Леннона — Джулиан.
У Джулиана была давняя клятва — он пообещал никогда не исполнять сольную песню своего отца Imagine.
Однако он сделал это для того, чтобы поддержать украинский народ.
Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь подумаю спеть Imagine, был бы конец света.
Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь подумаю спеть Imagine, был бы конец света.
Однако он добавил, что война с Украиной — это невероятная трагедия.
Как человек и художник я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, который мог.
Как человек и художник я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, который мог.
Джулиан Леннон подчеркнул, что эта песня отражает свет в конце тоннеля, на который мы все надеемся.
Сын Джона Леннона представил кавер-версию оды своего отца в рамках кампании Stand Up For Ukraine, глобальной кампании по сбору средств для помощи Украине.
А еще он призвал мировых лидеров и всех верующих в чувство Imagine стать на защиту беженцев во всем мире.
А украинские певцы пишут об ВСУ и поднимают боевой дух народа. Певица Jerry Heil написала песню, в которой соединила слова Сердючки с известной песней Ой на горе и жнецы жнут.