Медведчук заарештований. Жоден зрадник не уникне покарання

Неважливо, у що вірить та чи інша особа, якщо вона працює на російських окупантів — за нею прийде не кара небесна чи карма, а наша фантастична СБУ.
Нашим дебютантом серед великих запроданців став Віктор Медведчук. Так-так, той що кум Путіна і власник золотого вагону. Насправді ж на його руках ще тонни крові українського народу, і тепер йому ніхто не допоможе її відмивати.
Про радісну звістку повідомив президент України Володимир Зеленський.
Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці!
Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Згодом СБУ оприлюднила деталі проведення спецоперації із затримання колаборанта, якому від правосуддя тепер вже точно не сховатись.
Де б ви шукали колишнього олігарха? От вже точно не у формі українських військових, яку він надягнув для маскування. Проте тепер з обновок та дорогоцінних металів на нього чекають лише кайдани.
Тепер кожен проросійський політик та колаборант має запам’ятати на все своє вже недовге життя — покарання прийде за ним за усі злодіяння проти українського народу. І за кожну краплю крові доведеться відповідати.
Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії зокрема, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії зокрема, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як каратимуть колабораціоністів за нововведеннями уряду.