Медведчук заарештований. Жоден зрадник не уникне покарання

Неважливо, у що вірить та чи інша особа, якщо вона працює на російських окупантів — за нею прийде не кара небесна чи карма, а наша фантастична СБУ.

Нашим дебютантом серед великих запроданців став Віктор Медведчук. Так-так, той що кум Путіна і власник золотого вагону. Насправді ж на його руках ще тонни крові українського народу, і тепер йому ніхто не допоможе її відмивати.

Про радісну звістку повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці!

Згодом СБУ оприлюднила деталі проведення спецоперації із затримання колаборанта, якому від правосуддя тепер вже точно не сховатись.

Де б ви шукали колишнього олігарха? От вже точно не у формі українських військових, яку він надягнув для маскування. Проте тепер з обновок та дорогоцінних металів на нього чекають лише кайдани.

Тепер кожен проросійський політик та колаборант має запам’ятати на все своє вже недовге життя — покарання прийде за ним за усі злодіяння проти українського народу. І за кожну краплю крові доведеться відповідати.

Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії зокрема, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як каратимуть колабораціоністів за нововведеннями уряду.