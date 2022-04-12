Медведчук арестован. Ни один предатель не избежит наказания

Неважно во что верит то или иное лицо, если работает на российских оккупантов – за ним придет не наказание небесное или карма, а наша фантастическая СБУ.
Нашим дебютантом среди крупных предателей стал Виктор Медведчук. Да-да, тот что кум Путина и владелец золотого вагона. На самом же деле на его руках еще тонны крови украинского народа, и теперь ему никто не поможет ее отмывать.
О радостном известии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!
Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)
Впоследствии СБУ обнародовала детали проведения спецоперации по задержанию коллаборанта, которому от правосудия теперь уж точно не спрятаться.
Где бы вы искали бывшего олигарха? Вот уж точно не в форме украинских военных, которую он надел для маскировки. Однако теперь с обновок и драгоценных металлов его ждут только кандалы.
Теперь каждый пророссийский политик и коллаборант должен запомнить на всю свою недолгую жизнь – наказание придет за ним за все злодеяния против украинского народа. И за каждую каплю крови придется отвечать.
Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе, – отметил Глава СБУ Иван Баканов.
Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе, – отметил Глава СБУ Иван Баканов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как будут наказывать коллаборационистов по нововведениям правительства.