Медведчук арестован. Ни один предатель не избежит наказания

Неважно во что верит то или иное лицо, если работает на российских оккупантов – за ним придет не наказание небесное или карма, а наша фантастическая СБУ.

Нашим дебютантом среди крупных предателей стал Виктор Медведчук. Да-да, тот что кум Путина и владелец золотого вагона. На самом же деле на его руках еще тонны крови украинского народа, и теперь ему никто не поможет ее отмывать.

О радостном известии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!

Впоследствии СБУ обнародовала детали проведения спецоперации по задержанию коллаборанта, которому от правосудия теперь уж точно не спрятаться.

Где бы вы искали бывшего олигарха? Вот уж точно не в форме украинских военных, которую он надел для маскировки. Однако теперь с обновок и драгоценных металлов его ждут только кандалы.

Теперь каждый пророссийский политик и коллаборант должен запомнить на всю свою недолгую жизнь – наказание придет за ним за все злодеяния против украинского народа. И за каждую каплю крови придется отвечать.

Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе, – отметил Глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут наказывать коллаборационистов по нововведениям правительства.