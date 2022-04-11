Це була фундаментальна зустріч! Секретар РНБО про зустріч Джонсона та Зеленського і список колаборантів

Весь світ здивувався, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив візит до Києва.

Проте секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ця зустріч планувалася давно і була пророблена колосальна робота, щоб її здійснити.

Про зустріч Джонсона та Зеленського

— Це було в закритому режимі й наші громадяни дізналися тільки в день, коли це (приїзд Джонсона — ред.) відбулося.

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Я можу сказати, без перебільшення, що це фундаментальна зустріч, з точки зору підтримки нашої країни, країною G7.

Данілов повідомив, що досягнули домовленостей про збільшення постачання зброї, яка нам вкрай необхідна для боротьби з агресором.

Також секретар РНБО розповів про те, що багато людей відвідують Київ майже щодня без публічного оголошення.

— Відбуваються консультації, зустрічі, відбувається підтримка нашої країни з боку наших друзів та партнерів.

Про колаборантів

Данілов повідомив, що майже з перших днів повномасштабної війни влада почала складати список колаборантів.

Ми звернулися до всіх ОВА та міністерств, з запитом надання РНБО інформацію про тих людей, яких вони вважають колаборантами.

За словами секретаря РНБО ця інформація направляється до СБУ, вони її опрацьовують, і після цього ми зможемо отримати публічний список.

Він сказав, що багато представників влади, які були членами різних партій до 24 лютого, вели свій блог, подавали надії та доводили любов до Батьківщини. Проте після 24 лютого це все зникло. Багато серед таких людей втекло за кордон і Данілов сказав, що їх відстежать, приховати їм це не вдасться.

Зрадникам України буде несолодко. Раніше ми розповідали, як каратимуть колабораціоністів за нововведеннями уряду.