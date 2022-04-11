Это была фундаментальная встреча! Секретарь СНБО о встрече Джонсона и Зеленского и список коллаборантов

Весь мир удивился, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил визит в Киев.
Однако секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что эта встреча планировалась давно и была проделана колоссальная работа, чтобы ее осуществить.
— Это было в закрытом режиме и наши граждане узнали только в день, когда это (приезд Джонсона — ред.) произошло.
Я могу сказать, без преувеличения, что это фундаментальная встреча с точки зрения поддержки нашей страны страной G7.
Я могу сказать, без преувеличения, что это фундаментальная встреча с точки зрения поддержки нашей страны страной G7.
Данилов сообщил, что достигли договоренностей об увеличении поставок оружия, которое нам крайне необходимо для борьбы с агрессором.
Также секретарь СНБО рассказал, что многие посещают Киев почти каждый день без публичного объявления.
— Проходят консультации, встречи, происходит поддержка нашей страны со стороны наших друзей и партнеров.
Данилов сообщил, что почти с первых дней полномасштабной войны власти начали составлять список коллаборантов.
Мы обратились ко всем ОВА и министерствам, с запросом предоставления СНБО информацию о тех людях, которых они считают коллаборантами.
Мы обратились ко всем ОВА и министерствам, с запросом предоставления СНБО информацию о тех людях, которых они считают коллаборантами.
По словам секретаря СНБО, эта информация направляется в СБУ, они ее прорабатывают и после этого мы сможем получить публичный список.
Он сказал, что многие представители власти, которые были членами разных партий до 24 февраля, вели свой блог, подавали надежды и доказывали любовь к Родине. Однако после 24 февраля это исчезло. Многие из таких людей убежали за границу и Данилов сказал, что их отследят, скрыть им это не удастся.
Предателям Украины будет несладко. Раньше мы рассказывали, как будут наказывать коллаборационистов по нововведениям правительства.