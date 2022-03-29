Автор сміливої відповіді російському кораблю повернувся додому з полону. Як зустрічали героя Романа Грибова

Його відповідь “Русский военный корабль иди нах***й…” цитують у всьому світі. Герой зміїного острова нарешті повернувся додому з полону.

Автора легендарної фрази, яка встигла стати символом української боротьби, Романа Грибова повернули додому та нагородили.

Як зустріли

Роман Грибов родом з Черкащини, тож героя нагородили почесною відзнакою за заслуги саме там.

Вручення відзнаки здійснив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сподіваюся, вашу душу грітиме те, що це саме Черкаська нагорода. Ми вас завжди раді бачити, вітати, ви в нас найдорожча людина.

Він побажав герою перемолотити ще не одну сотню й тисячу ворогів, до перемоги.

Черкащина має знати своїх героїв. Начальник ОВА каже, що всі ще раз переконалися — в Україні справжні козаки та герої.

Все, що розповів Роман про полон, стосується України, стійкості духу наших бійців, які попри тортури та моральний тиск – все витримали.

Роман Грибов стане прикладом стійкості духу для всіх українців та нащадків.

Сам Роман безмежно вдячний народові за підтримку.

Ми дуже відчуваємо цю підтримку, нас це надихає. За нами сила, правда, разом ми переможемо!

Розчулено й з теплотою завершив свій коментар герой фразою “Слава Україні!”

Нещодавно ми писали про те, як підтримати близьких, які перебували у російському полоні та окупації. Адже окупанти ставляться до наших громадян зовсім не так привітно.