Автор смелого ответа на российский корабль вернулся домой из плена. Как встречали героя Романа Грибова

Его цитату “русский военный корабль иди на***й” цитируют во всем мире, герой змеиного острова наконец-то вернулся домой из плена.

Автор легендарной фразы, которая успела стать символом украинской борьбы, Роман Грибов вернулся домой и получил награду.

Как встретили героя

Роман Грибов родом из Черкащины, поэтому героя наградили почетным знаком отличия за заслуги именно там.

Вручение награды исполнил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Надеюсь, вашу душу будет греть то, что это именно Черкасская награда. Мы вас всегда рады видеть, приветствовать, вы у нас самый дорогой человек.

Он пожелал герою перемолотить еще не одну сотню и тысячу врагов до победы.

Черкащина должна знать своих героев, начальник ОВА говорит, что все еще раз убедились что в Украине настоящие казаки и герои.

Все, что рассказал Роман о плене, касается Украины, стойкости духа наших бойцов, которые, несмотря на пытки и моральное давление, все выдержали.

Роман Грибов станет примером стойкости духа для всех украинцев и потомков.

Сам Роман безгранично благодарен народу за поддержку.

Мы очень чувствуем эту поддержку, нас это вдохновляет. За нами сила, правда, вместе мы победим!

Растроганно и с теплотой завершил свой комментарий герой фразой “Слава Украине!”

Недавно мы писали о том, как поддержать близких, находившихся в плену и оккупации. Ведь оккупанты относятся к нашим гражданам совсем не так приветливо.