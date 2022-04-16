Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами

В Одесской области уже вторую неделю длится посевная компания. Чтобы аграрии вовремя засеяли поля, в военной администрации разрешить фермерам сеять зерно в комендантский час.

Люди работают в крайне тяжелых условиях, но не останавливают свою работу даже при взрывах. Чтобы осенью на всех полках украинских магазинов был хлеб.

Утром до ночи одесские аграрии возделывают чернозем и засевают поля пшеницей, ячменем, горохом и другими культурами.

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Фермеры уже приспособились к работе в новых опасных реалиях, работают, даже когда слышат взрывы.

Дней пять назад мы как раз на поле сеяли, и возле Одессы раздались четыре взрыва. Механизаторы из трактора выбежали, а я это все перевел в шутку, сгладили, но ситуация тревожная, – рассказывает фермер Дмитрий Мотуляк.

Аграрии работают в усиленном режиме, чтобы разрушить планы врага – не оставить украинцев без хлеба.

Через две недели в Одесской области засеяли почти 200 тысяч гектаров. Результаты утешают, в военной администрации говорят, сработали лучше, чем в прошлые мирные годы.

Аграрии уже посеяли пшеницу, ячмень, рапс и горох. И взялись за подсолнечник. Украинцам обещают – голода не будет. Круп и хлеба хватит всем.

Ранее мы подробнее рассказывали, как проходит посевная кампания в Украине во время войны.