Посевная-2022: в Киевской области задерживается сезон посевов из-за заминированных россиянами полей

Из-за войны во многих областях Украины до сих пор не началась посевная. Кроме того, что российские оккупанты воровали у фермеров технику, удобрения и семена — после себя россияне оставили заминированные поля. Таких территорий настолько много, что просто не хватает саперов.

Как пройдет посевная-2022 в Киевской области?

В Украине уже есть случаи подрывов на полях. В Черниговской области на мине подорвался трактор. Водитель погиб. А в одной из общин Киевской области на полевой дороге на мину наехал частный автомобиль.

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Пресс-офицер 136 батальона ТрО Броваров с позывным Юстас говорит: украинские поля в местах активных боевых действий стали минными в прямом смысле этого слова.

Весь аспект, который может быть на войне, — от противотанковых мин, противопехотных мин, неразорванных снарядов, лежащих горами. Есть такие поля, где могут быть направления движения техники — россияне их минируют, чтобы туда не шла техника.

По словам директора агропредприятия Александра Фещуна, насмерть уже подорвалось три человека. ГСЧС не успевает разминировать поля, потому что сначала обследуют частные здания и усадьбы.

После визита россиян на предприятии не досчитались пять тракторов и пять автомобилей. Оккупанты вывозили с собой все, что могли — по маячкам, установленным в технике, украинская компания нашла выставочную технику в Чечне, под Грозным. То, что уцелело, стоит простреленное и поврежденное обломками снарядов.

Как проходит посевная в Одесской области, где, несмотря на обстрелы, пытаются обеспечить Украину продуктами, читай в материале.