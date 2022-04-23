Украина

Посевная-2022: в Киевской области задерживается сезон посевов из-за заминированных россиянами полей

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 23 апреля 2022, 15:00

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0:02:33
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