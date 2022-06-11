Неочікувана розробка вінницьких науковців! Як тепер можна збирати врожай із замінованих полів

Засівати та збирати врожай з українських полів, які замінували окупанти, має допомогти розробка вінницьких науковців.

Це нова технологія пошуку та маркування вибухонебезпечних предметів.

У світі є чимало аналогів розмінування орних земель.

Але залучити цілий комплекс – безпілотник, навігацію й трактор із міношукачем, першими додумались вінницькі розробники!

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Як в них це вдалося, та що було надхненням – дивіться у сюжеті.

Як Одещина зараз працює попри обстріли, щоб забезпечити Україну продуктами.