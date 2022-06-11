Неожиданная разработка винницких ученых! Как теперь можно собирать урожай с заминированных полей

Засевать и собирать урожай с украинских полей, которые заминированные оккупантами, должна помочь разработка винницких ученых.

Это новая технология поиска и маркировки взрывоопасных предметов.

В мире есть немало аналогов разминирования пахотных земель.

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Но привлечь целый комплекс – беспилотник, навигацию и трактор с миноискателем, первыми додумались винницкие разработчики!

Как им это удалось и что было вдохновением – смотрите в сюжете.

Как Одесская область сейчас работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами.